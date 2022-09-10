Раскрыты способные оказать поддержку российской экономике отрасли

Аналитик Сафина: в рамках импортозамещения повысится роль IT-сектора и машиностроения

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с агентством «Прайм» раскрыла отрасли, которые смогут оказать поддержку российской экономике в новых условиях.

В их число, по ее мнению, войдет строительный сектор. «В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — добавила Сафина.

Сектор производства автотранспортных средств, машиностроении и обработке древесины по-прежнему переживает не лучшие времена, заметила аналитик. Она также уточнила, что, несмотря на сложности в промышленном секторе, в России прослеживается положительная тенденция.

Ранее экономист Сергей Колобанов назвал сроки, на которые хватит запасов нефти в России. Он пояснил, что российский энергоресурс не должен истощиться до тех пор, пока на него есть спрос. Колбанов подчеркнул, что в крайнем случае, можно будет прибегнуть к технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов.