ВКС России уничтожили лидера незаконного формирования в Сирии

ВКС России уничтожили в Сирии лидера запрещенной «Катиба Таухид валь-Джихад»

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещенная в России террористическая организация) Сирожиддина Мухтарова. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Егоров.

Уточняется, что удар ВКС России был нанесен по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября. Как отметил Егоров, лидер группировки был причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии.

Кроме того, были уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По словам Егорова, они отвечали за подготовку боевиков и обеспечение финансовой и административной деятельности.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске сторонников запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад».