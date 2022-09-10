Назван претендующий на блокировку в России мессенджер

IT-эксперт Закарян допустил блокировку WhatsApp в России

Если рассуждать о том, какой из мессенджеров наиболее реальный претендент на отключение в России, то, вероятнее всего, это WhatsApp, так как он принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Полная блокировка неэффективна

По его словам, при желании власти могут официально отключить любой мессенджер, однако, как показал опыт блокировок Telegram, эта мера не очень эффективна, так как есть много внутренних и внешних VPN-сервисов, которые помогают обойти запреты. Он также объяснил, почему в России не пойдут на полную блокировку мессенджеров.

Полная блокировка мессенджеров может произойти путем очень обширной блокировки IP-адресов, но если в России такое произойдет, то, кроме мессенджеров, станет недоступным очень большое количество и других сервисов Ваге Закарян руководитель команды разработки мессенджера Gem4me

Как не остаться без связи

Последствия возможных отключений можно минимизировать, если пользоваться несколькими мессенджерами, двумя или тремя, предупредил IT-эксперт.

«Причем, сделать это [установить их] нужно заранее, а не тогда, когда все начнут скачивать новые приложения, и серверы не будут справляться с нагрузкой. И желательно не только скачать несколько мессенджеров на свой телефон, но и регулярно использовать их в общении, постепенно перенося туда все больше контактов, чтобы в случае любой неожиданной ситуации стабильно оставаться на связи», — подытожил Закарян.

Ранее IT-эксперт Павел Коростелев в разговоре с «Лентой.ру» назвал правила, которым россиянам нужно следовать в случае использования VPN-сервисов для обхода блокировок.

