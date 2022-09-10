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В Запорожье запретили ввозить товары для продажи

Глава Запорожской области Балицкий ввел полный запрет на ввоз коммерческих грузов

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

Власти Запорожья запретили ввозить в область товары для их последующей продажи. О полном запрете на въезд коммерческих грузов рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий, написав об этом в своем Telegram.

Такое решение объяснили «участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий». О каких именно товарах идет речь, не уточняется, но в сообщении сказано, что транзит идет через пропускной пункт Васильевка. При этом правила въезда для гражданских автомобилей остаются прежними.

Ранее в сентябре Балицкий обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы из-за уничтожения полей. Он также отметил, что обстрелы региона стали происходить чаще. «В последнее время, к сожалению, еще раз констатируем, что обстрелы участились», — прокомментировал он.

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Платон Щукин
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