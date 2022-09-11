Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ

Телеканал France 2 опубликовал репортаж о больших потерях ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, который перепрофилировали в военный госпиталь, куда прибывает большое число раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Репортаж опубликован в Telegram-канале «Русская весна».

В ролике рассказывается о военнослужащем, который получил тяжелые ранения в лицо: на кадрах видно, как его выгружают из машины скорой помощи. Подпись к сюжету гласит: «Контрнаступление, но какой ценой?».

Ранее в Минобороны России сообщили, что с 6 по 10 сентября потери ВСУ в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении после ударов российских войск составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил риски затягивания переговоров с Украиной
Люди вышли на улицы во время отправки гроба с телом Елизаветы II из Балморала
«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ
Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ
Описан способ приобретения билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы»
В Германии зафиксировали рост числа прибывающих нелегальных мигрантов
Известный священник раскритиковал интервью Собчак
Российского подростка насмерть придавило перекрытием в заброшенном здании
Популярная ведущая раскрыла секреты хорошего внешнего вида в 43 года
Чемпионка ОИ сделала прогноз на возвращение российских лыжников на турниры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.