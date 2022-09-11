Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ

Телеканал France 2 опубликовал репортаж о больших потерях ВСУ

Французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, который перепрофилировали в военный госпиталь, куда прибывает большое число раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Репортаж опубликован в Telegram-канале «Русская весна».

В ролике рассказывается о военнослужащем, который получил тяжелые ранения в лицо: на кадрах видно, как его выгружают из машины скорой помощи. Подпись к сюжету гласит: «Контрнаступление, но какой ценой?».

Ранее в Минобороны России сообщили, что с 6 по 10 сентября потери ВСУ в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении после ударов российских войск составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.