Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»

Премьер-министр Греции Мицотакис попросил граждан подготовиться к «очень трудной зиме»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что граждане должны будут готовиться к «очень трудной зиме» из-за повышающихся цен на газ. Предупреждение политика цитирует онлайн-издание Agonas Kritis.

Мицотакис обвинил в повышении цен на газ президента России Владимира Путина. Он также заявил, что ни одно правительство не сможет легко справиться с десятикратным увеличением цен на топливо. «Любой, кто говорит вам обратное, говорит вам дешевую ложь по высокой цене», — объяснил глава государства.

Министры энергетики Евросоюза (ЕС) разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ на заседании 9 сентября.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что политики поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, в том числе на сжиженный природный газ (СПГ).