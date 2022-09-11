Президент Чехии назвал способные инициировать переговоры России и Украины страны

Президент Земан назвал Чехию страной-участницей конфликта на Украине

Президент Чехии Милош Земан объяснил, почему Прага не может выступить в роли инициатора мирных переговоров между Москвой и Киевом и назвал государства, которые способны это сделать. По его мнению, такими странами могли бы стать Китай, Израиль или Турция, а Чехия является одной из участников конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

«Чехия — страна-участница. Переговоры могли бы инициировать Китай, Израиль или Турция, а возможно, и некоторые другие страны. То есть страны, которые имеют взвешенную позицию и не являются какой-либо вовлеченной стороной», — заявил чешский лидер.

Ранее президент США Джо Байден отказался комментировать ситуацию на Украине, однако отметил, что осведомлен о происходящем в стране. «Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», — сказал Байден.