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Президент Чехии назвал способные инициировать переговоры России и Украины страны

Президент Земан назвал Чехию страной-участницей конфликта на Украине

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан объяснил, почему Прага не может выступить в роли инициатора мирных переговоров между Москвой и Киевом и назвал государства, которые способны это сделать. По его мнению, такими странами могли бы стать Китай, Израиль или Турция, а Чехия является одной из участников конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

«Чехия — страна-участница. Переговоры могли бы инициировать Китай, Израиль или Турция, а возможно, и некоторые другие страны. То есть страны, которые имеют взвешенную позицию и не являются какой-либо вовлеченной стороной», — заявил чешский лидер.

Ранее президент США Джо Байден отказался комментировать ситуацию на Украине, однако отметил, что осведомлен о происходящем в стране. «Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», — сказал Байден.

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Марина Совина
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