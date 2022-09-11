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Блогер покрасила волосы в салоне красоты и облысела

Блогер Софиана Спинола сделала осветление волос в салоне красоты и облысела

Кадр: @sofianaspinoula

Блогер по имени Софиана Спинола (Sofiana Spinoula) покрасила волосы в салоне красоты и облысела. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом sofianaspinoula рассказала, что год назад, будучи брюнеткой, она решила записаться в салон красоты на осветление волос. В опубликованном видео девушка продемонстрировала результат процедуры. На кадрах видно, что на ее затылке отсутствует часть прядей.

В конце ролика Спинола отметила, что сейчас она занимается восстановлением своих испорченных волос. «Я жду, когда мои локоны полностью отрастут. Для этого я пью много воды, а еще запаслась терпением и хорошим настроением», — заключила юзерша.

Подписчики проявили сочувствие к героине материала, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Я бы выплакал всю свою душу», «Это случилось и с моими здоровыми волосами. Проще их отрезать», «Боже, мне очень жалко твои волосы», — писали они.

Ранее жительница Австралии с никнеймом pali.salwa решила сделать светлые пряди в салоне и осталась с зелеными волосами.

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Мария Винар
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