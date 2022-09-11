Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыт страх Байдена перед Россией

Бывший советник Тэтчер: Байден не поставляет Киеву больше оружия из-за ядерных сил России
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Joshua Roberts / Reuters

Бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер раскрыл страх президента США Джо Байдена перед Россией в беседе с украинским «Пятым каналом», пишет РИА Новости.

По его словам, американский лидер опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. «У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — заявил он.

Карбер отметил, что у России стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение главы Белого дома к вопросу поставок оружия Киеву. «Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу», — сказал он.

Бывший советник генсека НАТО также подчеркнул, что он действовал бы более радикально, если бы оказался во главе Белого дома.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Короля Карла III официально провозгласили главой Канады
Российским водителям дали рекомендации по техосмотру осенью
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Береговая охрана Греции раскрыла подробности стрельбы в Эгейском море
В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций
Европе указали на роль в провоцировании энергокризиса
Шойгу оценил действия российских бронетанковых войск на Украине
Перечислены способы обезопасить свой счет во время онлайн-шоппинга
Российский телеведущий раскрыл серьезный диагноз Ротару
Умер актер сериала «Глухарь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.