Раскрыт страх Байдена перед Россией

Бывший советник Тэтчер: Байден не поставляет Киеву больше оружия из-за ядерных сил России

Бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер раскрыл страх президента США Джо Байдена перед Россией в беседе с украинским «Пятым каналом», пишет РИА Новости.

По его словам, американский лидер опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. «У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — заявил он.

Карбер отметил, что у России стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение главы Белого дома к вопросу поставок оружия Киеву. «Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу», — сказал он.

Бывший советник генсека НАТО также подчеркнул, что он действовал бы более радикально, если бы оказался во главе Белого дома.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.