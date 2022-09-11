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Швейцарцев призвали жаловаться на прогревающих дома до 19 градусов соседей

Жителей Швейцарии призвали жаловаться на соседей, прогревающих свои дома до 19 градусов

Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Жителей Швейцарии призвали жаловаться на соседей, температура домов которых составляет больше 19 градусов тепла. Соответствующую социальную рекламу распространили в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что за анонимные сообщения «Гражданское общество Швейцарии» будет выплачивать гражданам по 200 франков (около 13 тысяч рублей). «У вашего соседа теплее, чем 19 градусов? Пожалуйста, проинформируйте нас. Анонимно. 200 франков награда», — говорится в объявлении организации.

Ранее стало известно, что швейцарцам, которые при нехватке газа в стране предстоящей зимой нарушат правительственные директивы и прогреют свои дома до 19 градусов тепла, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

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Анастасия Астахова
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