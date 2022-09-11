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Бывший муж Бузовой решил продать элитный особняк

Футболист Тарасов решил продать элитный особняк, в котором проживал с Бузовой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший муж Ольги Бузовой, российский футболист Дмитрий Тарасов решил продать элитный особняк, в котором проживал с телеведущей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, такое решение спортсмен принял в связи с активным развитием собственного бизнеса, на которое ему необходимы финансовые вложения. Тарасов выставил дом на продажу, чтобы вложить часть полученных денег в его новый футбольный проект «Родина Медиа».

Сообщается, что на особняк спортсмена уже нашлись трое покупателей: сейчас экс-супруг Бузовой решает, чье предложение будет для него наиболее выгодным.

Ранее стало известно, что американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон купила особняк в Калифорнии у знаменитой телеведущей Опры Уинфри. На территории располагался главный особняк и два небольших коттеджа.

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Анастасия Астахова
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