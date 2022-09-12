Изучено рассеянное скопление в Малом Магеллановом Облаке

Телескоп ALMA изучил формирование звезд в скоплении Малого Магелланового Облака

Астрономы изучили молодое рассеянное скопление в Малом Магеллановом Облаке (ММО), которое известно как NGC 602, с помощью радиотелескопа ALMA. Результаты исследования опубликованы на репозитории препринтов arXiv.

Рассеянные скопления, которые образуются из одного и того же гигантского молекулярного облака, представляют собой группы слабо гравитационно связанных звезд. В Млечном Пути обнаружено более тысячи рассеянных скоплений, однако они также располагаются в карликовых галактиках-спутниках. NGC 602 находится на расстоянии около 196 тысяч световых лет и связано с регионом HII N90, который содержит облака ионизированного атомарного водорода.

Наблюдения идентифицировали в N90 более 100 молекулярных сгустков, содержащих монооксид углерода. Общая масса молекулярного газа оценивается в 16,6 тысячи солнечных масс. По расчетам, недавняя скорость звездообразования для рассеянного скопления и молекулярных облаков достигала 130 солнечных масс в год.

Ученые не обнаружили веских доказательств, что NGC 602 непосредственно вызвала звездообразование вдоль края N90. Таким образом, формирование новых звезд в скоплении не более эффективно, чем звездообразование в среде с более высокой плотностью и такой же массы.