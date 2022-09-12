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Россиянка съездила в Азербайджан и описала «роскошный отдых за разумные деньги»

Туристка из России заявила, что в Азербайджане «роскошный отдых за разумные деньги»

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Россиянка съездила в Азербайджан и осталась очень довольна путешествием. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, это был «роскошный отдых за разумные деньги». Недельный тур на двоих в четырехзвездочном отеле Shah Palace 4* в Баку обошелся ей в 89 тысяч рублей.

Путешественница рассказала, что столица Азербайджана напомнила ей Стамбул, где современность мирно уживается с многовековой историей. Она посоветовала посмотреть музеи, базары и рестораны, зайти в местные магазины одежды.

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Девушка отметила, что рублями в республике расплатиться не удастся, карта «Мир» тоже не работает, поэтому посоветовала брать с собой доллары. В публикации говорится, что в ресторанах есть меню на русском, при этом 90 процентов персонала говорят на хорошем английском языке.

Россиянка подчеркнула, что в стране никто не спрашивает и даже не намекает на чаевые.

Ранее 18 августа стало известно, что россияне массово устремились летом на отдых в Азербайджан. Отмечается, что интерес к поездкам в республику вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Ксения Жарова
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