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Россияне массово устремились летом на отдых в соседнюю страну

АТОР: спрос на поездки в Азербайджан среди россиян летом вырос в два раза

Фото: Getty Images

Представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Азербайджане летом. О том, что россияне массово устремились в отпуск в соседнюю страну, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным аналитиков, интерес к поездкам по этому направлению в текущем туристическом сезоне вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отмечается, что значительному увеличению спроса со стороны соотечественников способствует переориентация части туристов на постсоветские страны, а также возобновление прямых перелетов из России.

Наиболее выгодный вариант отдыха предлагает компания Coral Travel — четырехдневный отпуск в Баку обойдется одному путешественнику минимум в 15,4 тысячи рублей без перелета. Шестидневный гастрономический тур по Азербайджану стоит от 49 тысяч рублей на одного.

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У туроператора «Русский Экспресс» можно приобрести экскурсионные путевки от 45 тысяч рублей на двоих с перелетом. Отдых на море также предлагается за 45 тысяч рублей за шесть дней. В сумму входит перелет и проживание.

PAC Group предлагает двоим туристам провести четыре дня в четырехзвездочном Supreme Hotel Baku за 112 тысяч рублей с завтраками. Цена лечебных туров в Нафталан с размещением в гостинице категории пять звезд Gashalti Health стартует от 92,3 тысячи рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана задумались о внедрении в стране российской платежной системы «Мир». По словам генерального директора Центробанка страны Фарида Османова, российская и азербайджанская стороны обсуждают использование карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.

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Валентина Процкова
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