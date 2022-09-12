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Раскрыт вред популярного у россиян напитка

Диетолог Соломатина рассказала о вреде молочных коктейлей для здоровья

Фото: Pixabay

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru раскрыла, почему употребление популярных у россиян молочных коктейлей, которые они часто заказывают в сетях быстрого питания, может оказаться вредным для здоровья.

«Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии. Собственно, он просто не успевает ее потратить. Все это ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету», — рассказала специалист, добавив, что как следствие от этого начинают страдать сосуды и появляются кардиологические заболевания, инфаркты и инсульты.

Врач также подчеркнула, что такой напиток, как молочный коктейль, очень плохо переваривается, в связи с чем посоветовала не запивать им какие-либо блюда, а употреблять его лишь в качестве самостоятельного полноценного десерта.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что наиболее популярными у россиян вредными продуктами являются сахар и сахаросодержащие вещи, снеки, а также сладкие молочные продукты. Помимо этого он предупредил о вреде пальмового масла.

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Марина Совина
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