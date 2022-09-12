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В смертельной аварии с загоревшимся микроавтобусом пострадали 14 россиян

Под Псковом в смертельной аварии с загоревшимся микроавтобусом пострадали 14 человек

Фото: Известия

В Псковской области произошла смертельная авария с загоревшимся микроавтобусом и легковушкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате ДТП погибли два человека, еще 14 россиян пострадали. На кадрах, опубликованных с места аварии, видно, что оба транспортных средства полностью сгорели.

Часть пострадавших россиян доставят в Московскую область. На месте ДТП работают специалисты, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области в ДТП с участием грузовика заживо сгорели пять человек. Среди погибших был один ребенок.

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Анастасия Шейкина
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