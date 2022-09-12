Аналитики сравнили цены на курортах Турции и Египта и назвали бюджетный вариант

TourDom.ru: туры в Турцию и Египет в октябре практически сравнялись по стоимости

Аналитики портала TourDom.ru сравнили стоимость отдыха в Турции и Египте в октябре и назвали самый бюджетный вариант. Свои выводы они опубликовали на сайте издания.

По данным туроператора TEZ TOUR, путевки в эти страны практически сравнялись по стоимости. Так, цена недельного тура на курорты Египта с вылетом 8 октября и проживанием в отеле категории четыре звезды стартует от 59,3 тысячи рублей на человека с питанием по системе «все включено».

Провести отпуск на аналогичных условиях в Турции можно минимум за 50,3 тысячи рублей. В структуре продаж компании туры в Египет занимают 46 процентов, на долю Турции приходится около 36 процентов.

В пресс-службе онлайн-турагентства «Слетать.ру» также подтвердили, что стоимость отдыха на турецких и египетских курортах сопоставима. Приобрести путевку на побережье Красного моря можно лишь на четыре процента дешевле. При этом в ноябре ожидается изменение ситуации — Турция начинает уступать в цене в среднем на 15 процентов.

«Высокий сезон там [в Египте] наступает с октября, когда ощутимо меняется температурный режим, и длится до зимы, в то время как интерес к Турции начинает постепенно снижаться. Тогда же примерно выравниваются цены на обоих направлениях», — рассказали в компании.

На данный момент Турция выигрывает за счет большого числа прямых рейсов, но в осенне-зимнем сезоне авиакомпании намерены изменить полетную программу, перебросив часть бортов на маршруты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, добавили эксперты TourDom.ru.

Ранее съездившая в Турцию россиянка пожаловалась на скучный отдых и описала премиум-отель, в котором проживала, фразой «полное разочарование». Тур на 11 дней с проживанием в пятизвездочной гостинице в Кемере обошелся ей в 286 тысяч рублей на двоих. Первое, что не понравилось туристке, — скудный шведский стол.