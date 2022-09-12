В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию

Глава Харьковской области Ганчев: 5 тысяч человек эвакуировались в Россию из региона

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что пять тысяч человек эвакуировались в Россию из региона. Его слова передает ТАСС.

«Те люди, которые смогли выйти, сейчас обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь», — уточнил Ганчев.

Как утверждает глава региона, из-за репрессий украинских бойцов, которые «заняли населенные пункты на севере Харьковской области», у жителей нет возможности эвакуироваться с данных территорий, «людям уже нужно скрываться».

Кроме того, власти не могут оценить количество эвакуированных в Луганскую Народную Республику (ЛНР). По словам Ганчева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили обстрелы. «Не было связи никакой, мы не можем просто коммуницировать сейчас с этим населением», — заявил он и отметил, что атаки ВСУ усложняли эвакуацию людей.