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Харьковские власти сообщили о расстрелах местных жителей украинскими наемниками

Глава Харьковской области Ганчев сообщил о расстрелах людей украинскими наемниками

Фото: Shutterstock

Западные наемники, воюющие на стороне Украины, расстреливают местных жителей, чтобы устроить провокацию против России. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует MK.RU.

«Наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру. (...) Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — заявил чиновник, ссылаясь на людей, которые смогли покинуть Купянск и Великий Бурлук.

По словам представителя местных властей, украинские войска заняли населенные пункты на севере Харьковской области, их жители уже не могут пересекать границу. Кроме того, как утверждает глава региона, «начались репрессивные действия, и люди стали скрываться».

Ранее Ганчев объяснил отвод российских войск в Харьковской области. По его словам, это было сделано для сохранения личного состава, поскольку численность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) была больше в несколько раз.

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Алевтина Запольская
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