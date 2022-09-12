Биржевые цены на газ в Европе упали на семь процентов

В понедельник, 12 сентября, цены на газ в Европе упали более чем на семь процентов. По состоянию на 13:20 московского времени октябрьский фьючерс на бирже ICE торгуется на уровне 2020 долларов за тысячу кубометров.

В последнюю неделю стоимость топлива, несмотря на остановку газопровода «Северный поток», неизменно снижается. Причиной для такой динамики остаются как увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, так и заметно превышающий план уровень заполнения хранилищ.

Кроме того, ряд стран, в том числе такие крупные, как Польша и Франция, уже гарантировали успешное прохождение зимнего периода. Одним из наиболее пострадавших членов Евросоюза окажется Германия, которая сильнее всего зависела от поставок из России, но теперь лишилась прокачки по обоим трубопроводам.

Однако, как показал опрос института изучения общественного мнения Civey, большинство граждан этой страны поддерживает продолжение давления на Россию и готовы потерпеть повышение цен.