Украинка погибла в результате обстрела российского погранпункта

Гладков сообщил о погибшей в результате обстрела погранпункта Логачевка бойцами ВСУ

В результате обстрела пограничного пункта Логачевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо — пострадали. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Также Гладков заявил, что, по предварительным данным, в селе частично были разрушены хозяйственные постройки, повреждены частные домовладения, автомобили и линия электропередач. «Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества», — добавил он.

Об обстреле российского погранпункта стало известно ранее 12 сентября. В Белгородской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. По словам губернатора региона, такая мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.