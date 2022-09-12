Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Украинка погибла в результате обстрела российского погранпункта

Гладков сообщил о погибшей в результате обстрела погранпункта Логачевка бойцами ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В результате обстрела пограничного пункта Логачевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо — пострадали. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Также Гладков заявил, что, по предварительным данным, в селе частично были разрушены хозяйственные постройки, повреждены частные домовладения, автомобили и линия электропередач. «Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества», — добавил он.

Об обстреле российского погранпункта стало известно ранее 12 сентября. В Белгородской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. По словам губернатора региона, такая мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Жители граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В Москве поставили рекорд по доле ипотечных сделок
В московском кафе раскрыли детали убийства семерых павлинов
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Лиз Трасс обвинили в подавлении инакомыслия и зачистке правительства
Сербия нашла замену российской нефти
Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука
В Египте опровергли информацию о возможности расплачиваться рублями в стране
На Украине предложили разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией
Российский губернатор поручил проверить входы в подвалы на случай обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.