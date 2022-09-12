Грабившей ювелирные салоны «золотой банде» вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор банде, ограбившей ювелирные салоны на 118 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге осудили грабившую ювелирные салоны банду российских разбойников, называемых «золотой бандой». Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает издание 78.ru.

Как установил суд, с 2011 по 2017 годы банда совершила 14 налетов на ювелирные магазины в различных регионах страны, включая Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую, Московские области. При нападениях преступники орудовали пистолетами, а также применяли приемы маскировки, в частности очки, перчатки, накладные парики и усы, а также букеты, призванные отвлечь внимание жертв. Общая добыча за шесть лет разбойного промысла составила 118 миллионов рублей.

Рекордное ограбление группировка совершила в Новгородской области в 2012 году, когда преступники унесли с витрин цепи, браслеты и другие золотые украшения из 60 магазинов на общую сумму в 20,6 миллиона рублей. Одного из лидеров Евгения Киселева пиговорили к 14,5 годам колонии, 9 его подельников получили от 13 до 8 лет колонии. Ранее несколько членов банды, включая ее организаторов — братьев Чугуновых, были осуждены в 2016 году.

27 мая сообщалось, что в городе Орехово-Зуево 43-летнего местного жителя отправили в колонию особого режима на 18 лет за убийство сотрудницы торгового павильона ради ее украшений.