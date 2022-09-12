Популярный дагестанский блогер Хасбик станет персонажем компьютерной игры

Популярный дагестанский блогер-карлик Хасбик станет персонажем компьютерной игры UFC

Образ популярного дагестанского блогера-карлика Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик, планируется использовать в спортивном симуляторе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). О том, что Хасбик станет персонажем компьютерной игры, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя блогера.

«Образ Хасбуллы планируется интегрировать в игру», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Представителя блогера не раскрыли сумму контракта, отметив, что она является «достаточно внушительной».

Первая демоверсия симулятора боев UFC вышла в 2014 году. Разработку игры ведет американская студия Electronic Arts. Файтинг выходит на платформах PlayStation и Xbox, а также для мобильных устройств на ОС iOS и Android.

Хасбулла Магомедов стал популярен в соцсетях благодаря необычной внешности. Из-за генетического заболевания он весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. В январе Хасбик появился в рекламе сети ресторанов общественного питания KFC в Великобритании.