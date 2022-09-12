Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный дагестанский блогер Хасбик станет персонажем компьютерной игры

Популярный дагестанский блогер-карлик Хасбик станет персонажем компьютерной игры UFC
Хасбулла Магомедов

Хасбулла Магомедов. Кадр: Barstool Sports / YouTube

Образ популярного дагестанского блогера-карлика Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик, планируется использовать в спортивном симуляторе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). О том, что Хасбик станет персонажем компьютерной игры, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя блогера.

«Образ Хасбуллы планируется интегрировать в игру», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Представителя блогера не раскрыли сумму контракта, отметив, что она является «достаточно внушительной».

Первая демоверсия симулятора боев UFC вышла в 2014 году. Разработку игры ведет американская студия Electronic Arts. Файтинг выходит на платформах PlayStation и Xbox, а также для мобильных устройств на ОС iOS и Android.

Хасбулла Магомедов стал популярен в соцсетях благодаря необычной внешности. Из-за генетического заболевания он весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. В январе Хасбик появился в рекламе сети ресторанов общественного питания KFC в Великобритании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию
Германия решила продолжать помогать Украине
В Москве раскрыто число поездок на такси за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.