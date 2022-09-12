В Индии неожиданно ускорился рост цен

Инфляция в Индии достигла 7% по итогам августа

Инфляция в Индии в августе начала расти после трехмесячного замедления, свидетельствуют данные министерства статистики страны.

Показатель по итогам месяца достиг 7 процентов год к году против 6,9 процента, уровня, ожидаемого опрошенными Bloomberg экономистами, и против 6,71 процента в июле.

При этом наибольший рост цен в августе (10,78 процента) наблюдается на топливо и электроэнергию, а также на одежду и обувь (9,91 процента). Также увеличение стоимости продовольствия ускорилось до 7,62 процента, цены на жилье подскочили более чем на 4 процента.

Такие результаты по итогам прошлого месяца усиливают давление на Резервный банк Индии и ставят под сомнения его усилия по снижению инфляции до целевых показателей в 2-6 процентов. 5 августа регулятор повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,4 процента годовых, в третий раз подряд, стремясь ограничить рост цен, писал «Интерфакс». Индийский ЦБ прогнозирует, что в следующем году средний размер инфляции составит 6,7 процента, а экономика увеличится на 7,2 процента.

Ускорение инфляции происходит в крупнейших экономиках по всему миру, в том числе из-за роста цен на энергоносители и продовольственного кризиса. Так, президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель предсказал еврозоне ускорение темпов инфляции до 10 процентов уже к декабрю. Однако, по его словам, в 2023 году показатель снизится до 6 процентов.