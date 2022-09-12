Семилетний россиянин умер на операционном столе из-за неверного диагноза

В Ингушетии семилетний мальчик умер на операционном столе из-за неверного диагноза врачей

В Ингушетии семилетний мальчик умер на операционном столе из-за неверного диагноза, поставленного медиками. Об этом рассказал отец россиянина Telegram-каналу Mash Gor.

Мужчина пояснил, что его сын в конце августа упал с турника. Ребенка мучали сильные боли. Россиянин отвез мальчика в больницу.

Там сделали рентген, ничего не увидели и отправили жителя Ингушетии с сыном домой. Но мужчина оправился с ребенком к другим медикам. У мальчика выявили перелом, наложили гипс, выписали лекарство от тошноты.

Ребенку становилось хуже с каждым днем, родители вызвали скорую помощь. Позже выяснилось, что у мальчика были внутренние повреждения, а в первой больнице поставили диагноз «аппендицит».

Врачи решили провести операцию семилетнему пациенту только утром, мотивируя это тем, что тот сильно обезвожен и нуждается в капельнице. Когда ребенку стало совсем плохо, его переместили в хирургию, но спасти его не удалось.

После смерти мальчика его семье отдали выписку с диагнозом «сердечная недостаточность». В настоящее время отец ребенка намерен обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Челябинской области мальчик неудачно упал с велосипеда и умер из-за того, что скорая помощь ехала к нему 40 минут.