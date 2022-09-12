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В Японии призвали напоминать молодежи об ужасах Второй мировой войны

Император Японии Нарухито призвал рассказывать молодежи об ужасах Второй мировой войны

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Молодежи необходимо больше рассказывать о страданиях, вызванных Второй мировой войной, чтобы сохранить ее уроки для новых поколений, заявил император Японии Нарухито, пишет ТАСС.

Политик отметил, что память о войне стирается. «Поэтому важно рассказывать новым поколениям о глубоких страданиях переживших ее людей, об их горячем стремлении к миру во всем мире», — рассказал он. Император призвал напоминать молодежи об ужасах войны.

Японская ассоциация родственников погибших на войне насчитывает сейчас в своих рядах 570 тысяч семей, она имеет организации во всех 47 префектурах страны.

Ранее в Хиросиме состоялась траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. 6 и 9 августа 1945 года случились два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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Марина Совина
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