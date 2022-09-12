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Пристрастие к определенному рецепту кофе связали с алкоголизмом

Нарколог Виталий Холдин: любовь к глинтвейну или кофе с алкоголем говорит об алкоголизме

Фото: Shutterstock

Любовь к глинтвейну или кофе с алкоголем говорит о развивающемся алкоголизме, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин. В беседе с агентством «Москва» он связал пристрастие к определенным рецептам напитков с зависимостью.

По словам Холдина, не стоит употреблять кофе с алкоголем для согревания и с целью взбодриться. «Систематическое употребление кофе с алкоголем утром говорит о начальных признаках развития алкогольной зависимости. Взбодриться таким способом — значит нанести ущерб своему здоровью», — сказал он, добавив, что регулярное употребление глинтвейна или кофе с коньяком или ликером уже является проявлением психической зависимости от алкоголя.

В дальнейшем, продолжил он, это может способствовать переходу к злоупотреблению крепкими напитками с формированием алкогольной зависимости». Кроме того, рассказал Холдин, горячий алкоголь особенно опасен для здоровья, поскольку действует на организм быстрее из-за расширения кровеносных сосудов.

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Нагрузка на печень, сердце и центральную нервную систему, создаваемая горячим алкоголем, способна спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что приводит к необратимым последствиям для организма вплоть до кровоизлияния в головной мозг с развитием инсульта или инфаркта, заключил он.

Ранее нарколог Елена Занданова развенчала миф о безопасности самогона. По ее словам, существенных отличий между ним и другими крепкими спиртными напитками нет.

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Александра Лисица
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