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Разработан новый метод для определения происхождения жизни на планетах

PNAS: разработан новый способ выявления следов жизни на Земле и других планетах

Фото: unsplash

Ученые из Университета Алабамы разработали новый метод для определения происхождения жизни на Земле, который также может использоваться и на других планетах. Выводы исследования описаны в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для этого специалисты использовали мощный микроскоп, позволяющий выявить кристаллы, созданные некоторыми бактериями. Этот аппарат способен увеличить изучаемые образцы до размера, который в тысячу раз меньше человеческого волоса. Кроме того, они использовали атомно-зондовую томографию, что позволило отличить эти структуры от тех, что образуются в результате геологического процесса.

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В результате эксперимента ученые успешно протестировали образцы со следами магнитотактических бактерий (МТБ), образующих внутри себя магнитные кристаллы для выравнивания с магнитным полем Земли. Когда эти бактерии погибают, кристаллы остаются. По мнению авторов работы, этот способ позволит находить примитивные формы жизни на других планетах.

В июне 2022 года сотрудники НАСА озвучили необходимую глубину копания породы на Марсе для поиска внеземных признаков жизни. Они считают, что искать нужно на глубине не менее двух метров, потому что выше ионизирующее излучение из космоса разрушает небольшие молекулы.

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Елена Апазиди
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