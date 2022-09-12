Россиянин пойдет под суд за убийство семьи ради иконы ценой 150 тысяч долларов

В Липецкой области россиянин предстанет перед судом за убийство семьи из-за иконы

В Липецкой области утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Красногорска, убившего семью из-за дорогой иконы. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает издание GOROD48.

По данным издания, летом 2018 года бывший уголовник получил от находившегося в заключении знакомого предложение украсть у супружеской пары икону «Новозаветная Троица» стоимостью 150 тысяч долларов. Для этого дела россиянин подыскал сообщников из числа бывших зэков, а заказчик в мессенджере прислал ему схему проезда к дому.

16 июня 2018 преступники подъехали к дому владельцев иконы в селе Истобное. В течение суток они ждали, когда супруги уйдут из дома. 17 июня злоумышленник решил, что владельцы уехали, и забрался в хозпостройку, но неожиданно столкнулся с хозяином дома. Подозреваемый нанес ему 13 ударов ножом, а затем напал на жену, видевшую расправу. Убив семью, он не нашел нужной иконы и схватил первые попавшиеся под руку. Это оказались картонные изображения стоимостью по 2000 рублей.

После произошедшего мужчина связался с заказчиком и сообщил, что взял грех на душу и не сможет с этим жить. Он попытался совершить суицид, но довести задуманное до конца не сумел. Вскоре злоумышленника и его сообщников задержали силовики.

