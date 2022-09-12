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Шестилетнего россиянина нашли мертвым в выгребной яме

В свердловском поселке Красноярка шестилетнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В поселке Красноярка Свердловской области шестилетнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме. Об этом сообщили порталу 66.RU в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Об исчезновении ребенка стало известно 11 сентября. Правоохранители и волонтеры в тот же день обнаружили тело россиянина в заросшей выгребной яме на территории дома, где он проживал.

Позже в прокуратуре уточнили, что до 2020 года семья ребенка состояла на учете у органов опеки. Родителей погибшего мальчика привлекали к ответственности по статье о неисполнении обязанностей.

По факту произошедшего организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в селе Подстепки Самарской области в выгребной яме нашли тело восьмилетнего мальчика. Предположительно, ребенок не заметил открытый люк и провалился. На тот момент яма была заполнена на 75 процентов. Сотрудники полиции проводили проверку.

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Анна Щербакова
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Шестилетнего россиянина нашли мертвым в выгребной яме
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