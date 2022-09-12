Зампред Совбеза Медведев назвал детской разминкой требования России к Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал нынешние условия России для переговоров с Украиной детской разминкой. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, в будущем необходима тотальная капитуляция Киева на условиях России. Так замглавы Совбеза отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не намерен вести переговоры с Россией, выдвигающей ультиматумы.

«Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего», — подчеркнул Медведев.