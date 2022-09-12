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Европе предрекли скатывание в Средневековье без российского газа

Обозреватель Forbes Рапоза предрек Европе возврат в Средневековье без российского газа

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Европейские страны возвращаются в Средневековье из-за наступления долгосрочного энергетического кризиса. На это указал старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

В частности, он обратил внимание на ситуацию, когда европейские леса вырубаются на дрова. Такое положение дел он связал с тем, что Россия отвечает на санкции ЕС своими контрсанкциями, включая прекращение поставок природного газа.

Марина Совина
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