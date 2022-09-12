Рианну в мини-платье после родов обругали в сети со словами «похожа на сосиску»

Певица Рианна вышла в свет в мини-платье и возмутила пользователей сети

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна вышла в свет в откровенном наряде через три месяца после родов и была обругана в сети со словами «похожа на сосиску». Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных кадрах звезда позировала в монохромном черном наряде из корсета, платья длины мини, оверсайз-пиджака и остроносых босоножек на высоких шпильках. Знаменитость распустила волосы и дополнила свой образ бриллиантовыми ожерельями и серьгами, а также кольцами с массивными камнями. Отмечается, что певица посетила мероприятие своего бойфренда, рэпера A$AP Rocky по продаже виски Mercer & Prince в Нью-Йорке.

В свою очередь читатели издания обратили внимание на то, что Рианна набрала вес, и отметили, что ей следует поменять гардероб. «Красивая, но в слишком маленькой одежде. Мы знаем, что она только родила, но почему бы не выбрать наряд по размеру», «О боже, нет ничего плохого в лишних килограммах через несколько месяцев после родов, но как насчет того, чтобы надеть что-то более подходящее», «Может, кто-то из близких ей скажет, что эта одежда ее не красит», «Почему она каждую ночь выходит на улицу, похожая на гигантскую фаршированную сосиску?», «Такое чувство, что A$AP Rocky подобрал ее на углу», «Пора перестать одеваться как худая девушка», «Хочешь носить такие наряды — похудей. Это некрасиво», — возмутились пользователи.

В августе сообщалось что Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty впервые после рождения ребенка. 34-летняя знаменитость позировала перед фотографом в ночнушке оранжевого цвета, которая оформлена глубоким V-образным декольте с вышивкой на лифах. На размещенных кадрах певица запечатлена лежащей на полу с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

Ранее появилась информация о том, что Рианна родила сына. Отмечается, что первенец появился на свет 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя мальчика пока неизвестно. Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями.