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Российские войска нанесли удар по пункту дислокации подразделения бригады ВСУ

МО заявило, что войска России нанесли удар по пункту дислокации подразделения бригады ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

В районе населенного пункта Роги Черкасской области Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, в результате уничтожено свыше 30 бойцов ВСУ и более 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ранее Минобороны показало на видео уничтоженную и захваченную в ходе наступления украинских военных на Николаево-Криворожском направлении технику. Среди вооружений оказались бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами. Кроме того, в кадр попали корпуса сгоревших машин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Ее целями глава государства назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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Сергей Истомин
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