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Минобороны показало уничтоженную и захваченную технику украинских военных

Минобороны показало видео уничтоженной техники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России показало на видео уничтоженную и захваченную в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении технику.

Среди вооружений оказались бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами. В кадр попали корпуса сгоревших машин.

Заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей отметил, что противник сосредоточил на Николаево-Криворожском направлении основные усилия, однако не достиг желаемого результата, был остановлен на рубеже и понес потери техники и личного состава.

«Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи», — подчеркнул военнослужащий.

8 сентября стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Они взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Марина Совина
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