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Британцев попросили не приносить плюшевых мишек ко дворцу в память о королеве

В Британии попросили не приносить плюшевых медведей ко дворцу в память о Елизавете II

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей и воздушные шары к Букингемскому дворцу в память о королеве Елизавете II. Об этом говорится на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.

«Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары», — отмечается в сообщении.

В Royal Parks добавили, что никакие предметы и подарки приниматься не будут, почтить память Елизаветы II можно открыткой или цветами без упаковочной бумаги.

Британцы начали приносить к королевским резиденциям плюшевых мишек Паддингтон, поскольку во время празднования Платинового юбилея правления королевы было показано видео, на котором она пьет чай с такой игрушкой.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Марина Совина
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