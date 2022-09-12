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В отношении угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина возбудили дело

В Москве следователи завели дело на пытавшегося сбросить с балкона дочь мужчину

Фото: Станислав Трифонов / Лента

В Москве в отношении угрожавшего сбросить ребенка с 13 этажа россиянина завели уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Об этом в понедельник, 12 сентября, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин вместе с маленькой дочерью находился в квартире, он перевешивал ее через балкон и угрожал скинуть вниз. Очевидцы вызвали силовиков, которые оперативно прибыли на место событий и спасли ребенка. Угрозы жизни девочки нет, ее передали матери. Подозреваемый задержан.

Ранее 12 сентября, было опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как россиянин бегал из комнаты на балкон несколько раз и постоянно кричал, что убьет ребенка, после чего вышел на балкон с ножом в руках.

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Владимир Седов
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