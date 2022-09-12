Названы последствия использования угля для получения энергии в Европе

Экономист Мосейкин: использования угля отбросит экономику ЕС назад

Возвращение Европы к альтернативным источникам энергии неизбежно отбросит экономику стран назад, считает доктор экономических наук, декан экономический факультет РУДН Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях использования угля и дров в производстве.

«Переход к использованию альтернативных источников тепловой энергии, угля и дров, возвращает людей к использованию тех логистических связей и инфраструктуре, которые необходимы для их производства. Конечно же, это сказывается на современной экономике, которая построена на современных технологиях», — рассудил Мосейкин.

Он отметил, что невозможно одномоментно переключить всю инфраструктуру на работу с альтернативными источниками энергии. Какие-то из отраслей неизбежно замедлятся в развитии, другие и вовсе встанут, высказался эксперт. «Вся имеющаяся инфраструктура не вписывается в эту парадигму угля и дров. Конечно же, это скажется на экономике серьезнейшим образом», — заключил специалист.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что грядущая зима может стать для стран Европы одной из худших в истории. Он констатировал, что нынешний уровень инфляции дестабилизирует экономику стран блока, а наступающий отопительный сезон будет сложным на фоне роста цен на газ. «Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью», — подытожил он, но одновременно подчеркнул, что показатели экономики ЕС в целом остаются положительными, а ситуация на рынке труда хорошая.

