Европе пообещали одну из худших зим в истории

Еврокомиссар Паоло Джентилони: Европа может столкнуться с одной из худших зим в истории

Грядущая зима может стать для стран Европы одной из худших в истории, пообещал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Его слова приводит ТАСС.

Он констатировал, что нынешний уровень инфляции дестабилизирует экономику стран блока, а наступающий отопительный сезон будет сложным на фоне роста цен на газ. «Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью», — подытожил он, но одновременно подчеркнул, что показатели экономики ЕС в целом остаются положительными, а ситуация на рынке труда хорошая.

Ранее глава энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер предупреждал, что Европа столкнется с большими проблемами при подготовке к отопительному сезону в 2023 году из-за перебоев с поставками российского газа. По его мнению, проблемы европейских стран с обеспечением энергоносителями могут растянуться по меньшей мере до 2025 года, и до этого времени Европа будет испытывать трудности с распределением энергии среди потребителей.

В целом, по оценкам участников рынка, энергетический кризис в регионе продлится как минимум до 2025 года. 7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ.