Milliyet: в Турции начались морские учения НАТО с участием военных из 15 стран блока

В Турции начались военно-морские учения НАТО с участием военнослужащих из 15 стран Североатлантического блока. Об этом сообщает Milliyet, передает РИА Новости.

По информации издания, масштабные маневры Dynamic Mariner — Mavi Balina — Nusret — 2022 в Средиземном и Эгейском морях стартовали 11 сентября и будут продолжаться до 22 сентября. С 1 января 2023-го от Лондона к Анкаре переходит командование морским компонентом Сил быстрого реагирования НАТО.

Отмечается, что в учениях будут задействованы десантный корабль-амфибия «Санджактар» и универсальный десантный корабль «Анадолу», который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Они были построены в Турции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разногласия с Турцией по поводу членства в альянсе Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются. Он добавил, что на данный момент 24 из 30 стран НАТО, включая США, подписали протокол о приеме Хельсинки и Стокгольма в блок.

