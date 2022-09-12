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Сообщение о брошенной на Украине российской технике оказалось недостоверным

Информация о брошенной в Харьковской области боевой технике РФ оказалась недостоверной

Кадр: Telegram-канал УНИАН

Сообщение о том, что российские военные бросают свою боевую технику в Харьковской области, оказалось недостоверным.

10 сентября Telegram-канал УНИАН опубликовал видеозапись, на которой запечатлена российская боевая техника, стоящая рядом с дорогой. Автор видео — женщина, передвигающаяся на мопеде, — по-русски спрашивает, почему эта техника находится в Новостепном. Под роликом агентство написало, что «российский ленд-лиз подъехал», вероятно, имея в виду то, что российскую технику захватили украинские военные.

Село Новостепное, которое упомянула автор видео, находится в Джанкойском районе Крыма. В июне издание «Крым.Реалии» (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов) писало, что российские военные разместили на окраине Новостепного перевалочную базу военной техники: журналисты заметили там военные грузовики, буксируемые гаубицы, БТРы, радиолокационную технику и технику связи.

Позже УНИАН исправило публикацию, написав, что опубликованное видео старое и было снято в Крыму.

4. Видео с российской техникой не получило распространение в СМИ, однако его опубликовал сайт Wow-press, а также YouTube-каналы Yurii Fedorov и PR`сичный.

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Варвара Кошечкина
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