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Группа россиян устроила оргию на пляже в Туапсе на глазах отдыхающих

Полиция разыскивает группу россиян, устроивших оргию на пляже в Туапсе

Кадр: Telegram канал ЧП ЛАЗАРЕВСКОЕ / СОЧИ

В Туапсе полиция разыскивает группу россиян, устроивших оргию на пляже на глазах отдыхающих. Об этом пишет газета «Новая Кубань».

По данным издания, несколько человек занялись сексом напротив пансионата «Южный». Очевидцы сообщают, что это происходило в том числе перед несовершеннолетними детьми.

Как заявили в пресс-службе регионального МВД, по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей порядка.

Ранее в июле двое российских туристов занялись сексом посреди многолюдного пляжа в Сочи. Тогда мужчина и женщина вступили в половой контакт на доске для сап-серфинга. Действия отдыхающих осудили в социальных сетях.

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Мария Гейн
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