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Фитнес-тренер назвала неправильную осанку причиной многих болезней

Фитнес-тренер Иванова пояснила, что из-за неправильной осанки возникают отеки и сутулость

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Отеки, сутулость, зажимы в теле и другие болезни могут возникать в том числе из-за неправильной осанки, рассказала фитнес-тренер, создатель онлайн-школы по работе с осанкой Анна Иванова. «Ленте.ру» она пояснила, как именно осанка сказывается на состоянии здоровья.

Иванова сообщила, что сидячий образ жизни — настоящая угроза для здоровья современного человека. Из-за него ухудшается качество жизни, обостряются хронические болезни и появляются новые недуги. А неправильную осанку как следствие малоподвижного образа жизни фитнес-тренер назвала одной из причин многих болезней.

Помимо того, что красивая осанка украшает человека, она еще и доказывает, что он здоров, отметила фитнес-тренер. При малоподвижном образе жизни осанка, по ее словам, портится, и человек сталкивается с массой заболеваний.

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«Из-за неправильной осанки теряется тонус и эластичность тазового дна, возникает зажатость тазобедренных суставов (они становятся малоподвижными), позвоночник привыкает к сутулости, и появляются зажимы в теле, диафрагма спазмируется, также из-за неправильной осанки могут возникать отеки», — объяснила Иванова.

Правильная осанка — это, по мнению Ивановой, не дар природы, а работа над собой. А ровная непринужденная поза способствует равномерному распределению веса тела на позвоночник и ноги, поддержке внутренних органов в правильном положении, улучшению обмена веществ, нормализации циркуляции крови и лимфы в организме.

«Известно, что стыд и обида проявляются в сгорбленной позе. Хорошая осанка убирает мышечное напряжение, освобождая энергию во всем теле и накопленные эмоции», — подвела итог фитнес-тренер.

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Вера Владзиевская
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