В московском кафе раскрыли детали убийства семерых павлинов

В кафе «Кислород» назвали месть возможной причиной убийства павлинов в заведении

В московском кафе «Кислород» нашли мертвыми семерых павлинов. В заведении считают, что таким образом владельцам или сотрудникам заведения хотели за что-то отомстить. В разговоре с «Лентой.ру» сотрудница кафе Екатерина Ковальчук раскрыла подробности об убийстве птиц.

Ранее замдиректора ресторана Татьяна Букотина сообщила РИА «Новости», что в ночь на 11 сентября на территории заведения растерзали всех птиц, которые находились на улице в застекленном вольере.

Екатерина Ковальчук рассказала, что погибли три птенца и четыре взрослых павлина. «Просто их разорвали в клочья. Это было кошмарное зрелище. Утром приходим на работу — двое наших павлинов на газоне, их задушили. Это были собаки, и, мы думаем, что у них был хозяин, который, видимо, стоял, наблюдал за всем этим», — поделилась она.

В кафе убеждены, что за этим стоит желавший отомстить за что-то владельцам или сотрудникам заведения человек. На это, по словам Ковальчук, указывают несколько моментов.

«Во-первых, ситуация повторяется — в прошлом или позапрошлом году было то же самое, один в один. Во-вторых, стекло было разбито в вольере, собака не могла так разбить — разбили стекло просто и запустили туда собак. В-третьих, это все случилось с трех до четырех часов утра. Свидетели говорили, что слышали лай собак в это время, а охранник здесь находился до трех утра. То есть кто-то следил, пока он уйдет», — высказалась Ковальчук. По ее словам, сотрудники заведения уже обратились в полицию по факту случившегося.

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