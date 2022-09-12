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Жителя Петербурга посадили на 10 лет за убийство и расчленение отца

В Петербурге суд приговорил к 10 годам сына, убившего и расчленившего отца ради квартиры

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Василеостровский суд Петербурга приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Алексея Генералова за убийство своего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что днем 13 ноября 2021 года у себя дома на Новосмоленской набережной Генералов застрелил из гладкоствольный самозарядного охотничьего карабина «Вепрь-12» своего отца. Затем он расчленил тело на четыре части, разложил останки в мешки и сумки, сложил их в тележку и отвез к мосту через реку Смоленку, а затем сбросил в реку.

На суде Генералов вину признал частично. Мотивом расправы 35-летнего сына над 66-летним отцом был затяжной конфликт из-за квартиры, обострившийся в ходе семейной ссоры.

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Любовь Ширижик
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