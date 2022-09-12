Российский посол назвал условие для запуска «Северного потока-2»

Посол РФ Нечаев заявил, что для запуска «Северного потока-2» нужна воля руководства ФРГ

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что трубопровод «Северный поток-2» готов к эксплуатации и заполнен газом. При этом в беседе с «Известиями» он назвал условие для его запуска.

Так, по словам российского посла, для запуска трубопровода требуется политическая воля правительства ФРГ. «Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств», — сказал он.

При этом Нечаев отметил, что пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом. Он также рассказал, что, по оценкам немецких экспертов, ФРГ не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшее время.

«Германия не располагает необходимыми мощностями по приему СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат», — заключил он.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.