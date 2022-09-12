Пушилин заявил об уничтожении выдвинувшихся к донецкому аэропорту бойцов ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении бойцов ВСУ, выдвинувшихся к донецкому аэропорту

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось выдвинуться в сторону аэропорта в Донецке, но потерпело поражение. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что батальон «Спарта» Народной милиции ДНР практически полностью уничтожил группу бойцов ВСУ. Пушилин предположил, что Киев мог отдать приказ захватить аэропорт «больше из каких-то пиар-соображений».

