Путин объяснил непредсказуемость действий недоброжелателей
Действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны. Необходимо работать в своей логике и решать свои задачи. Так это объяснил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
«Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — подчеркнул глава государства.
По его словам, нужно не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере и в инфраструктуре. Кроме того, это касается и подготовки проекта федерального бюджета, резюмировал Путин.
Ранее президент России оценил перспективы отказа от доллара и заключил, что процесс дедолларизации неизбежен. По его утверждению, макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.