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Путин объяснил непредсказуемость действий недоброжелателей

Путин заявил, что действия недоброжелателей непредсказуемы, надо работать в своей логике

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны. Необходимо работать в своей логике и решать свои задачи. Так это объяснил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — подчеркнул глава государства.

По его словам, нужно не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере и в инфраструктуре. Кроме того, это касается и подготовки проекта федерального бюджета, резюмировал Путин.

Ранее президент России оценил перспективы отказа от доллара и заключил, что процесс дедолларизации неизбежен. По его утверждению, макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.

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Сергей Истомин
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