Россиянин предстанет перед судом за убийство 20-летнего односельчанина

В Иркутской области осудят рецидивиста, утопившего 20-летнего односельчанина в проруби

В Иркутской области 32-летнего жителя села Кимильтей осудят за убийство 20-летнего односельчанина. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле этого года мужчина, который ранее был судим за убийство и имущественные преступления, поссорился со знакомым на льду реки Кимильтей. Во время конфликта рецидивист ударил оппонента по голове, погрузил его в прорубь и утопил, протолкнув под лед. В результате юноша скончался от асфиксии.

Тело погибшего было обнаружено в мае. Сотрудники полиции установили, что к гибели молодого человека причастен односельчанин, его задержали и позже арестовали.