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В России выбрали 11 губернаторов регионов

В России определились 11 победителей выборов губернаторов в рамках единого дня голосования

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России 11 действующих и временно исполняющих обязанностей губернаторов регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования. Об этом сообщает ЦИК России, передает РИА Новости.

В Бурятии выборы выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов— он набрал 86,23 процента голосов. Во Владимирской области лидером стал врио губернатора Александр Авдеев с 83,68 процентов голосов.

В Калининградской области жители избрали губернатором действующего главу региона Антона Алиханова — он получил 80,21 процента голосов. В Карелии избиратели выбрали действующего губернатора Артура Парфенчикова — политик одержал победу на выборах с 69,15 процентов голосов.

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Анастасия Шейкина
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